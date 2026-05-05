05 мая, 21:40

Общество

Экстренная вакцинация из-за случая кори проводится в МГУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Экстренная вакцинация организована в МГУ имени М. В. Ломоносова из-за кори, которую выявили у сотрудника факультета вычислительной математики и кибернетики. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Вакцинация проводится городской поликлиникой № 209 и университетской поликлиникой МГУ. Кроме того, администрации университета передано предписание о проведении противоэпидемических мер в учебном корпусе. В частности, необходимо ограничить очное обучение студентов и преподавателей, которые не имеют данных о проведенной вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании, а также о проведении иммунизации против инфекции.

Студентов уже перевели на дистанционное обучение. В Роспотребнадзоре указали, что проконтролируют проведение противоэпидемических мероприятий.

Ранее туберкулез легких без бактериовыделения диагностировали у двух учеников школы № 61 в Ростове-на-Дону. Инфекцию выявили во время планового обследования учащихся в феврале – марте 2026 года. В Минздраве Ростовской области уточнили, что данный вид заболевания исключает возможность заражения окружающих.

Оба ребенка были госпитализированы. В середине апреля специалисты провели заключительную дезинфекцию в школе и по адресам проживания детей, после чего отправили контактные с ними лица на обследование. В результате новых случаев заболевания зарегистрировано не было.

обществогород

