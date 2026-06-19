Сбой в работе "Авито" устранен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Все сервисы онлайн-платформы объявлений "Авито" работают стабильно после устранения сбоя. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

"Можно полноценно пользоваться", – сказано в телеграм-канале компании.

Сбой в работе платформы произошел вечером в пятницу, 19 июня. С начала суток на работу "Авито" пожаловалось свыше 9 тысяч пользователей. Чаще всего о сбоях сообщали из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Свердловской области. Пик жалоб пришелся на 17:00.

До этого сбой был зафиксирован в работе мобильного приложения сети ресторанов "Вкусно – и точка". О трудностях в работе приложения сообщили свыше тысячи человек. Наиболее активно жаловались жители Московской области, Татарстана и Петербурга.