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19 июня, 18:38

Политика

МИД РФ отменил рекомендации не посещать страны Персидского залива

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД РФ отменил рекомендации российским гражданам воздержаться от посещения стран Персидского залива. Об этом сообщается на сайте министерства.

Такое решение связано с прекращением военного конфликта между США и Ираном, а также в связи со стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке. Таким образом, россияне вновь могут посещать Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.

"В Москве рассчитывают на добросовестное выполнение достигнутых договоренностей", – говорится в сообщении МИД.

Дипломаты уверены, что договор между Тегераном и Вашингтоном обеспечит условия для устойчивой и долгосрочной нормализации военно-политической обстановки в зоне Персидского залива, а также поможет дальнейшему развитию туристических и культурно-гуманитарных связей. Кроме того, это позволит развить деловые связи между Россией и партнерами в регионе.

При этом в МИД напомнили, что в случае появления новых угроз в сфере безопасности россиянам стоит проявлять бдительность и осторожность. Поэтому в министерстве призвали граждан внимательно следить за сообщениями ведомства, дипломатических и консульских представительств.

США и Иран достигли мирного соглашения 14 июня. Стороны объявили о прекращении огня на всех направлениях, открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады.

18 июня Вашингтон и Тегеран официально подписали меморандум о взаимопонимании с целью прекращения войны. Президент США Дональд Трамп заявлял, что подписание меморандума о взаимопонимании стало капитуляцией для Ирана.

Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании


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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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