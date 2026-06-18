18 июня, 12:18Политика
МИД РФ приветствовал подписание меморандума о прекращении конфликта США и Ирана
Фото: 123RF.com/niphonsubsri
Российская сторона позитивно отреагировала на подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Об этом заявили в МИД России.
"Приветствуем достижение договоренности о прекращении военного конфликта между США и Ираном, зафиксированной президентами двух стран", – говорится в заявлении.
Вашингтон и Тегеран 14 июня достигли мирного соглашения, объявив о немедленном прекращении огня на всех направлениях, а президент США Дональд Трамп сообщил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады.
Позже американский лидер подписал электронный меморандум о взаимопонимании между сторонами, который уже вступил в силу. Предварительные переговоры по исполнению соглашения пройдут 19 июня в швейцарском Бюргенштоке с участием посредников из Пакистана и Катара, однако дальнейшее расписание и детали встречи пока не уточняются.
Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном