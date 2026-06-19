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19 июня, 18:23

Политика

МИД Ирана не подтвердил данные о закрытии Ормузского пролива

Фото: ТАСС/AP

Сведения о закрытии Ормузского пролива не соответствуют действительности. Тегеран принял все меры для обеспечения судоходства в этой акватории, заявили в министерстве иностранных дел Ирана.

"Официальный представитель МИД Ирана назвал безосновательной информацию ряда СМИ о закрытии Ормузского пролива", – подчеркивается в сообщении.

В ведомстве добавили, что иранские военные приняли меры для обеспечения безопасного движения торговых судов через Ормузский пролив в соответствии с достигнутыми с США договоренностями.

"В настоящий момент судоходство осуществляется", – указали в МИД Ирана.

Ормузский пролив – ключевой пункт в переговорах США и Ирана по урегулированию ближневосточного конфликта, обострившегося в феврале 2026 года. Это стратегический маршрут, который Иран то закрывал, то вновь открывал.

Вашингтон и Тегеран достигли мирных договоренностей 14 июня. Президент США Дональд Трамп после этого заявил об открытии Ормузского пролива и снятии американской морской блокады.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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