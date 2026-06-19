Востоковед Макаренко: позиция Израиля усложняет переговоры США и Ирана

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Сложности вокруг возможных ирано-американских соглашений могут быть связаны с рядом факторов, в частности с позицией Израиля. Об этом заявил востоковед Олег Макаренко в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Эксперт подчеркнул, что основными участниками договоренностей являются Иран и США. При этом израильская сторона остается за рамками обсуждений. По словам Макаренко, Вашингтон специально выбрал такой формат, чтобы не связывать Израиль какими-либо обязательствами и не ограничивать его в области нацбезопасности.

Таким образом возникла сложная ситуация. С одной стороны, речь идет о деэскалации конфликта, с другой – боевые действия продолжаются в отдельных регионах Ближнего Востока. Например, в Ливане.

"Получается, что Соединенные Штаты никак не могут взаимодействовать с Израилем и обеспечить выполнение меморандума", – пояснил востоковед.

Также неоднозначную ситуацию создают заявления Соединенных Штатов о послевоенном восстановлении и финансовой поддержке региона. Макаренко считает, что неопределенность уменьшает доверие к США.

"Получается, что (президент США. – Прим. ред.) Дональд Трамп заявил о том, что будет выделено 300 миллиардов долларов, а потом сказал, что Соединенные Штаты ни цента не отдадут. Кто будет обеспечивать?" – задался вопросом эксперт.

По его мнению, спонсировать эти процессы будет бизнес. Однако непонятно, выдадут ли деньги иранской стороне страны Ближнего Востока. Скорее всего, да, но это произойдет вне официальных договоренностей.

"Получается, что Соединенные Штаты, с одной стороны, проговаривают что-то, а с другой стороны – не выполняют", – отметил востоковед.

Текущее сложности связаны с внутриамериканскими противоречиями относительно политики государства на Ближнем Востоке, подчеркнул Макаренко. Преждевременные высказывания о достижении окончательного успеха в переговорах не соответствуют реальности, ведь многие вопросы до сих пор не решены, заключил эксперт.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце февраля 2026 года. Израиль и США нанесли удары по Ирану. Тот ответил им атаками по израильским объектам и по американским базам в регионе.

В середине июня стало известно, что иранская и американская стороны заключили меморандум о взаимопонимании для прекращения конфликта. Эту информацию подтвердил Трамп, сказав, что подписал документ.