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06 августа, 08:28

Происшествия

Морпех выжил после удара молнии при встрече с медведем в Горном Алтае

Фото: MAX/"Дмитрий Хубезов"

Участник СВО смог выжить после удара молнии в дерево во время встречи с медведем в Горном Алтае. Об этом рассказал глава Минздрава региона Дмитрий Хубезов в МАХ.

"Ехал верхом на лошади и заметил, что их преследует медведь. Быстро подъехал к дереву, чтобы привязать лошадь и разобраться со зверем. Но как только стал подъезжать к дереву, именно в этот момент в дерево ударяет молния. Заряд вошел и в дерево, и в лошадь, и в него. Дерево разлетелось в щепки", – написал он.

По словам министра, лошадь погибла и упала на ногу мужчины. Ему же молния попала в затылок и шею, в результате чего загорелись шапка и воротник куртки. Военный, служащий в морской пехоте, рассказал, что в тот момент его парализовало, двигалась только одна рука.

Однако боец освободился от лошади одной рукой и прополз более 1 километра до дороги, где ему помогли люди и отвезли в больницу.

Ранее в Нижегородской области 62-летний пастух скончался от удара молнии во время выпаса скота. Инцидент произошел в деревне Содомово Уренского муниципального округа. Мужчина работал животноводом в ООО "Нива".

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