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19 июня, 07:49

Политика

Переговоры США и Ирана 19 июня не состоятся

Фото: 123RF.com/rarrarorro

Переговоры США и Ирана, запланированные на 19 июня в Швейцарии, не состоятся. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на швейцарский МИД.

Мероприятие должно было пройти в Бюргенштоке. Причина отмены консультаций не называется.

Соединенные Штаты и Исламская Республика достигли мирных договоренностей 14 июня и объявили о немедленном прекращении огня на всех направлениях. Вскоре США сняли морскую блокаду Ирана и перестали препятствовать проходу кораблей в порты республики. 18 июня американский лидер Дональд Трамп подписал электронный меморандум о взаимопонимания между сторонами.

19-го числа Вашингтон и Тегеран планировали подписать мирное соглашение и начать заключительные переговоры. Однако в Белом доме сообщили об отмене поездки вице-президента США Джей Ди Вэнса в Швейцарию. По данным СМИ, причиной могла стать позиция иранского правительства по Ливану.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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