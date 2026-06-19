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19 июня, 04:39

Политика

Белый дом сообщил об отмене вылета Вэнса в Швейцарию для подписания сделки с Ираном

Фото: depositphotos/tupungato

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не планирует вылетать в Швейцарию в ночь на 19 июня для подписания меморандума с Ираном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома.

"Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой", – говорится в заявлении администрации США.

Вместе с тем в Белом доме выразили надежду на скорое начало технических переговоров с Тегераном.

19 июня в швейцарском Бюргенштоке должны были пройти предварительные переговоры по исполнению соглашения между США и Ираном. Ожидалось, что в переговорах примут участие посредники из других стран, в том числе из Пакистана и Катара.

США и Иран достигли мирных договоренностей 14 июня, объявив о немедленном прекращении огня на всех направлениях. На фоне этого ВС США прекратили морскую блокаду Ирана и больше не препятствуют транзиту судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах.

Президент США Дональд Трамп подписал электронный меморандум о взаимопонимании между сторонами. Американский лидер подписал документ во время рабочего визита во Францию.

Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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