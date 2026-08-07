Четыре автомобиля сгорели в Красногвардейском районе Петербурга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четыре автомобиля загорелись на парковке возле многоквартирного дома в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МЧС РФ.

Пожар произошел около дома 10 на Пейзажной улице ночью 7 августа.

"В автомобиле марки BMW выгорел моторный отсек, в двух автомобилях марки Lada сгорели сгораемые части, частично оплавились части кузова в автомобиле марки Chevrolet", – говорится в сообщении.

Спустя время пожарным удалось ликвидировать огонь. В тушении были задействованы 10 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники.

Ранее на трассе Хасавюрт – Бамматюрт в Дагестане столкнулись "Лада Ларгус" и "Лада Приора". После удара последний автомобиль загорелся. В результате погибли три человека. Также три человека, включая двоих детей, пострадали.

