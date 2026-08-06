Московская железная дорога усилила контроль за инфраструктурой из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В связи с жаркой погодой, установившейся в столичном регионе, Московская железная дорога (МЖД) усилила контроль за состоянием инфраструктуры, сообщили в пресс-службе магистрали.

В частности, увеличено количество осмотров контактной сети. Особое внимание уделяется натяжению электрических проводов и тросов. Дополнительно проверяется работа систем охлаждения и вентиляции трансформаторов и тяговых подстанций.

Организованы дополнительные осмотры путевой инфраструктуры, которые проводятся в период максимально высокой дневной температуры.

"В этих условиях рельсы расширяются, и железнодорожники проверяют их целостность, а также состояние креплений и стыков", – указано в сообщении.

Для этого задействованы мобильные диагностические комплексы, которые курсируют по специальному графику, не мешая движению других поездов.

Дополнительный инструктаж по ведению составов в жару проведен с локомотивными бригадами. Кроме того, для работников предусмотрено сокращенное время пребывания на открытом пространстве и подготовлены специальные помещения для отдыха.

Все железнодорожники обеспечены спецодеждой, питанием и водой, усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты, в том числе головных уборов.

Для комфорта пассажиров в зданиях вокзалов организовано проветривание помещений и дополнительная влажная уборка. Там, где есть возможность, вместо окон установлены вентилируемые решетки, в залах ожидания поддерживается комфортный температурный режим.

В дневное и ночное время проводится полив водой привокзальных площадей и платформ. На входе в вокзал Восточный работает система туманообразования, которая увлажняет и охлаждает воздух.

В повышенной готовности находятся работники медицинских пунктов, куда могут обратиться пассажиры с жалобами на плохое самочувствие, вызванное жарой. На вокзалах и некоторых станциях МЦД компания-перевозчик раздает пассажирам питьевую воду.

Ранее сообщалось, что в связи с жарой на усиленный режим работы перешел столичный метрополитен. На станциях, где температура воздуха превышает 28 градусов, организуют раздачу воды. Помимо этого, действуют более 660 вентиляционных шахт, в большинстве из которых установлено по два мощных вентилятора. Благодаря этому воздух на станциях полностью обновляется не менее трех раз в час.

