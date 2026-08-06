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06 августа, 13:27

Происшествия

Нигерийца выдворят из России после нападения с битой на брата жены в Томске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гражданина Нигерии принудительно выдворят из России после нападения с бейсбольной битой на брата его жены в Томске. Об этом сообщили в УМВД по Томской области.

Инцидент произошел рано утром 4 августа. В полицию поступило сообщение о конфликте около дома № 2 по улице Павла Нарановича. На месте работали сотрудники полиции и Росгвардии.

Выяснилось, что конфликт носил семейный характер и произошел на бытовой почве. Мужчина 1996 года рождения нанес несколько ударов бейсбольной битой брату девушки, который приехал защитить близкую родственницу. Удары не повлекли вреда здоровью.

В отношении иностранца составили административный протокол по статье о побоях. В ходе разбирательства также выяснилось, что он находится на территории России с нарушением правил въезда в страну.

В итоге в отношении него составили повторный протокол по статье "Нарушение правил въезда в РФ". Ему назначали штраф, а также принудительное выдворение из страны. В настоящий момент его поместили в центр временного содержания иностранных граждан УМВД.

Ранее сообщалось, что на родину будет возвращена трудовая мигрантка из Узбекистана, которая постелила во временном жилье коврик с изображением государственного флага России. Его обнаружили правоохранители в Нижегородской области во время рейда. Представительство агентства в РФ и генконсульство Узбекистана в Казани совместно с российскими органами выясняют все обстоятельства произошедшего.

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