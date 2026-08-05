Полиция выявила 17 нелегальных мигрантов в ходе рейда на юго-западе Москвы

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В ходе рейда в одной из промзон на юго-западе Москвы сотрудники полиции выявили 17 иностранцев, работавших без патентов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Мероприятие провели сотрудники Управления по вопросам миграции. Они проверили более 100 иностранных граждан, особое внимание уделив наличию разрешений на работу.

В результате на всех 17 нарушителей были составлены протоколы по части 2 статьи 18.10 КоАП РФ ("Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ"). Им грозит принудительное выдворение за пределы России и крупные административные штрафы.

Кроме того, в отношении организации, допустившей нелегалов к труду, возбуждено административное расследование по статье 18.15 КоАП РФ ("Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства"). В полиции напомнили, что за нарушение миграционных правил бизнесу грозят миллионные штрафы и уголовная ответственность.

Ранее в Госдуме предложили вовлекать мигрантов в заботу о пожилых россиянах для их адаптации. Как пояснил автор инициативы, депутат Александр Толмачев, помощь ближним является важной русской традицией, охватывающей миллионы людей.

По его словам, волонтерство может укрепить культурные связи и помочь иностранцам социализироваться. Также предлагалось задействовать мигрантов в сохранении исторического наследия и помощи пострадавшим при ЧС.