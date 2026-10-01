Президент Израиля наградит четырех пассажиров рейса Flydubai за героизм

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Президент Израиля Ицхак Герцог намерен рекомендовать к награждению Президентской наградой за гражданский героизм четверых израильтян, которые предотвратили катастрофу пассажирского самолета авиакомпании Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив. Об этом сообщили в офисе президента.

Люди на борту действовали быстро и решительно. Пилот из Индии Смит Маччхар вступил в схватку с нападавшим и открыл дверь кабины. Тали Манес подняла тревогу. Янив Хайон, Цвика Манес и Асаф Раджуан вошли в кабину и обезвредили нападавшего. Хайон взял на себя управление самолетом, чтобы стабилизировать полет.

После нейтрализации нападавшего доктор Шота Мусаев оказал медицинскую помощь тяжелораненому пилоту, стабилизировав его состояние до экстренной посадки в Саудовской Аравии.

Президентская награда за гражданский героизм – это высшая гражданская награда Израиля. Она была учреждена Герцогом для чествования тех, кто проявил исключительный героизм и спас человеческие жизни.

Решение о присуждении награды принимается после рассмотрения каждого случая на основании рекомендации консультативного комитета. В последние годы этой награды были удостоены израильтяне, проявившие героизм при отражении атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

30 сентября Flydubai передал сигналы о захвате и чрезвычайной ситуации, а затем пропал с радаров. Спустя время стало известно: причиной инцидента могла быть драка между пилотами.

По предварительным данным, один из них хотел разбить лайнер с пассажирами, а второй попытался ему помешать.

В итоге управление самолетом приняли другие пилоты, которые находились на борту как пассажиры. Они смогли посадить лайнер в Саудовской Аравии. Двое пилотов, участвовавших в конфликте, были госпитализированы.

После этого эвакуационный рейс Flydubai доставил пассажиров в Израиль из Саудовской Аравии. У терминала авиагавани пассажиров встретили родственники и журналисты. На месте также дежурили машины скорой помощи.

Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что самолет спас израильский сантехник, никогда не управлявший воздушным судном. Этот мужчина много смотрел шоу "Расследования авиакатастроф" (Mayday) и благодаря этому понял, как управлять самолетом.

