Вакцина от аллергии "Аллергарда" выйдет в гражданский оборот в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российская вакцина от аллергии "Аллергарда" поступит в гражданский оборот в октябре. Об этом глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила в эфире Первого канала.

"Действенность (вакцины. – Прим. ред.) подтверждена испытаниями: у 25% не было аллергии, а у тех, у кого аллергические реакции возникали, они были в шесть раз менее выраженными, чем обычно или чем в контрольной группе", – сказала Скворцова.

Накануне российский Минздрав зарегистрировал "Аллергарду", предназначенную для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного повышенной чувствительностью к пыльце березы. Вакцина относится к новому поколению аллерген-специфической иммунотерапии.

Ее основное отличие от традиционных методов заключается в использовании рекомбинантного генно-инженерного антигена, созданного на основе отдельных неаллергенных структурных компонентов натурального аллергена.

Глава ФМБА назвала еще одним плюсом препарата то, что при обычной антиаллергенной терапии необходимо вводить всего пять подкожных инъекций "Аллергарды" вместо стандартных 30.