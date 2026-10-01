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01 октября, 12:15

Общество

В России призвали запретить агрессивную пропаганду вегетарианства

Фото: depositphotos/studioM​

Агрессивную пропаганду отказа от мяса необходимо запретить, чтобы защитить детей от идеологического давления. Об этом заявил председатель движения "Россия православная" Михаил Иванов, сообщает издание "Абзац".

Он отметил, что взрослые люди могут сами выбирать рацион, но сейчас в соцсетях существуют группы, в которых людей запугивают, унижают и называют "убийцами".

"Это уже не пропаганда здорового образа жизни, это сектантство", – добавил Иванов.

Кроме того, в школах, в детских садах детям начинают внушать, что поедание мяса считается чем-то плохим и греховным. При этом само вегетарианство без грамотного подхода способно нанести реальный вред здоровью ребенка, поскольку ему необходимы животные белки, железо, витамин B12.

По словам эксперта, проблему деструктивного влияния на кулинарные привычки не получится решить с помощью лишь административных запретов.

"Государству необходимо развивать масштабные просветительские программы, объясняя важность сбалансированного питания и ценность традиционной русской кухни", – отметил Иванов.

Начинать нужно со школ, с поликлиник, с семьи, а запреты должны распространяться только на те случаи, когда речь идет о прямом вреде или навязывании деструктивных идей, заключил он.

В свою очередь, диетолог, нутрициолог, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, член Общественной палаты России Ирина Писарева в беседе с RT отметила, что людям, придерживающимся вегетарианской диеты, стоит следить за разнообразием рациона и контролировать поступление в организм полезных веществ.

По ее мнению, главный риск заключается в дефиците витамина B12, который приводит к анемии и необратимым неврологическим нарушениям.

"Также может возникать дефицит цинка и омега-3. Такие нутриенты, как кальций, витамин D и йод, без молочных продуктов и рыбы часто поступают в недостатке. А они важны для плотности костей и работы щитовидной железы", – пояснила эксперт.

Однако вегетарианство может и положительно влиять на организм, если подходить к этому разумно. Людям с подобным рационом необходимо употреблять в пищу бобовые, орехи, семена, цельные злаки, овощи, фрукты.

"Обязательно нужно включать биологически активные добавки, такие как витамин B12, омега-3 (например, из водорослей), витамин D, при необходимости – железо и цинк", – добавила Писарева.

Также пациентам на диете, исключающей мясо и другие продукты животного происхождения, следует регулярно сдавать анализы и отслеживать дефициты полезных веществ.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что мясо является самым большим и главным источником витаминов. По его словам, именно в этом продукте содержится много разных витаминов, в том числе группы B.

При этом для здоровья иммунной системы рацион человека должен быть сбалансированным. Кроме мяса, в него также следует включать рыбу, овощи и фрукты, чтобы получать все необходимые витамины и микроэлементы.

"Миллион вопросов": нутрициолог рассказал о принципах правильного питания

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