Реабилитация Егерского пруда началась в Москве

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве приступили к комплексной реабилитации Егерского пруда рядом с парком "Сокольники". Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Как отметил заммэра Петр Бирюков, пруд пользуется популярностью среди местных жителей. Его необходимо полностью восстановить, так как на дне накопилось множество иловых отложений, а береговая полоса разрушается. Работы будут проводиться до конца этого года.

В ходе реабилитации специалисты извлекут более 6 тысяч кубометров иловых отложений. Благодаря этому восстановится необходимая глубина водоема. По всей площади дна будет уложена гидроизолирующая мембрана, которую затем укроют песком – такое решение поможет исключить проблему потери воды.

Береговая полоса общей протяженностью свыше 570 метров также будет полностью восстановлена. Надводную часть сформируют за счет отсыпки песка и грунта. Сверху уложат газон. Подводные участки укрепят габионными конструкциями.

Кроме того, там создадут пять зон биоплато, общая площадь которых составит почти 1,4 тысячи квадратных метров. Там весной появятся водные растения.

Ранее в Москве завершили реабилитацию Нижнего Афонинского пруда в Зюзине. Там извлечены иловые отложения общим объемом 2 тысячи кубометров. Берег укрепляли глиной, щебнем, песком и гранитным гравием.