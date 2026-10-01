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01 октября, 11:13

Общество

Пункты вакцинации от гриппа открылись в "Зарядье" и на Воробьевых горах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве начали работу два мобильных пункта вакцинации от гриппа. Они находятся в парке "Зарядье" и на канатной дороге на Воробьевых горах, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, столичные власти стараются сделать заботу о здоровье частью повседневной жизни. На Воробьевых горах пункт разместили в кабинке канатной дороги, которую превратили в арт-объект. В "Зарядье" павильон вписали в ландшафт парка.

Первый пункт находится на улице Косыгина рядом со входом на станцию канатной дороги. Он работает по понедельникам с 14:00 до 20:00, со вторника по воскресенье – с 11:00 до 20:00. Второй пункт расположен в центральной части "Зарядья", привиться там можно по будням с 12:00 до 20:00, а в выходные – с 10:00 до 20:00.

Вице-мэр добавила, что теперь в городе действуют 20 мобильных пунктов вакцинации. 18 из них находятся рядом со станциями метро, МЦК и МЦД в разных районах, включая Зеленоград и ТиНАО. Все они работают ежедневно, предварительная запись не требуется.

Перед прививкой врач проводит осмотр и проверяет наличие противопоказаний. Вся процедура занимает 10–15 минут. С собой достаточно взять паспорт, а при наличии – полис обязательного медицинского страхования.

Бесплатно вакцинироваться от гриппа можно также во всех московских поликлиниках, для этого нужно записаться в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Для детей прививки организованы в школах и детских садах, их делают с согласия родителей или законных представителей. Организации и предприятия могут пригласить выездную медицинскую бригаду, чтобы сотрудники прошли вакцинацию на рабочем месте.

Вакцинация позволяет снизить риск заболевания гриппом и развития тяжелых осложнений. Для профилактики применяют инактивированные вакцины, которые не содержат живой вирус и не могут вызвать грипп. Их состав ежегодно обновляется с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и прогноза по штаммам, ожидаемым в новом эпидсезоне.

По последним данным, прививку от гриппа уже сделали около 5,3 миллиона россиян. На 39-й неделе текущего года в стране зафиксировали 727 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают негриппозные – 98,9%, доля вируса гриппа выросла до 1,1%.

Пик заболеваемости гриппом в Москве ожидается в декабре

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