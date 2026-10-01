Россиянка на Шри-Ланке получила травмы, когда ее попытался ограбить слон

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Россиянка получила травмы руки, глаза и спины после встречи со слоном на Шри-Ланке. Животное вышло на дорогу и попыталось забрать у туристки рюкзак с фруктами, документами и деньгами, рассказали РИА Новости в страховой компании.

Инцидент произошел, когда девушка ехала на тук-туке. Слон потянулся к ее вещам, а когда туристка попыталась их удержать, схватил ее и бросил на землю. В результате ей потребовалась медицинская помощь.

Также в компании рассказали о других необычных страховых случаях, произошедших в 2026 году. К примеру, еще одна туристка на Шри-Ланке обратилась к врачу после того, как ее укусило неизвестное существо в море. Вначале симптомов не было, однако впоследствии место укуса воспалилось.

Другой путешественнице понадобилась вакцинация от столбняка после контакта с морской черепахой.

"Именно такие ситуации становятся частью страховой практики: они помогают учитывать риски, которые в повседневной жизни могут казаться слишком маловероятными, чтобы задумываться о них заранее", – прокомментировали в компании.

Ранее на Бали во время заплыва российскую туристку парализовало после прикосновения медузы "португальский кораблик". Девушка ощутила боль в пояснице, у нее закружилась голова, а тело перестало слушаться.

Когда пострадавшую доставили в больницу, паралич уже достиг груди. Медики ввели антигистаминные препараты, сделали уколы и поставили капельницу. Состояние туристки нормализовалось.

