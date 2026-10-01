01 октября, 04:29Политика
Израиль может принять участие в расследовании инцидента с самолетом Flydubai
Фото: depositphotos/dnaveh
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна может присоединиться к расследованию инцидента с самолетом авиакомпании Flydubai. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
По словам Нетаньяху, нападавшего пилота в настоящее время допрашивают в Саудовской Аравии. Израильский премьер предположил, что его доставят в ОАЭ, откуда он вылетел. Нетаньяху также отметил, что Израиль будет следить за ходом расследования и, возможно, примет в нем участие.
Инцидент с самолетом Flydubai произошел 30 сентября. Лайнер, следовавший в Тель-Авив, подал сигналы о захвате и чрезвычайной ситуации, после чего исчез с радаров.
Вскоре выяснилось, что причиной произошедшего стала драка между пилотами. Один из них собирался разбить лайнер с пассажирами, а второй попытался ему помешать.
Управление самолетом взяли на себя другие пилоты, находившиеся на борту в качестве пассажиров. Они смогли посадить лайнер в Саудовской Аравии.
После приземления двое пилотов, участвовавших в конфликте, были госпитализированы. После произошедшего эвакуационный рейс Flydubai доставил пассажиров в Израиль из Саудовской Аравии.