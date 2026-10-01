Израиль может принять участие в расследовании инцидента с самолетом Flydubai

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна может присоединиться к расследованию инцидента с самолетом авиакомпании Flydubai. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Нетаньяху, нападавшего пилота в настоящее время допрашивают в Саудовской Аравии. Израильский премьер предположил, что его доставят в ОАЭ, откуда он вылетел. Нетаньяху также отметил, что Израиль будет следить за ходом расследования и, возможно, примет в нем участие.

Инцидент с самолетом Flydubai произошел 30 сентября. Лайнер, следовавший в Тель-Авив, подал сигналы о захвате и чрезвычайной ситуации, после чего исчез с радаров.

Вскоре выяснилось, что причиной произошедшего стала драка между пилотами. Один из них собирался разбить лайнер с пассажирами, а второй попытался ему помешать.

Управление самолетом взяли на себя другие пилоты, находившиеся на борту в качестве пассажиров. Они смогли посадить лайнер в Саудовской Аравии.

После приземления двое пилотов, участвовавших в конфликте, были госпитализированы. После произошедшего эвакуационный рейс Flydubai доставил пассажиров в Израиль из Саудовской Аравии.