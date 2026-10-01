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00:27

Общество

Отправка призывников к местам службы начнется с 10 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 10 октября начнется отправка призывников со сборных пунктов к местам прохождения военной службы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Он напомнил, что в 2026 году круглогодичный призыв проводится впервые, при этом отправка военнообязанных к местам службы осуществляется два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

По словам Бурдинского, с учетом проведения комплекса мероприятий по формированию воинских команд призывники начнут убывать к местам прохождения военной службы уже с 10 октября. В октябре-декабре планируется направить около 120 тысяч военнослужащих по призыву.

Генерал-полковник отметил, что отправка имеет исключения. В отдельных районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях она пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Для граждан, проживающих в сельской местности и непосредственно занятых на посевных и уборочных работах, отправка начнется 15 октября.

Ранее Минобороны РФ разработало проект приказа, который позволит военным комиссариатам запрашивать сведения о призывниках, включая информацию об образовании, кредитах, инвалидности и состоянии здоровья. Ведомство предлагает разрешить комиссариатам получать на безвозмездной основе данные от федеральных и государственных органов власти, предприятий и учреждений.

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