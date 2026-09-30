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30 сентября, 22:15

Политика

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Проект федерального бюджета России на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов поступил в Госдуму. Распоряжение о внесении законопроекта подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Документ предусматривает расходы в 2027 году в размере 48,8 триллиона рублей при доходах 43,3 триллиона. В 2028 году эти показатели составят 50,9 триллиона и 45,8 триллиона рублей соответственно, а в 2029 году – 53,9 триллиона и 48,6 триллиона.

Приоритетами бюджетной политики правительство называет выполнение социальных обязательств, поддержку семей с детьми, развитие здравоохранения и образования, помощь участникам специальной военной операции и их родственникам, а также финансирование обороны и безопасности.

Кроме того, средства планируется направлять на достижение национальных целей, включая технологическое лидерство и развитие инфраструктуры. Расчеты основаны на прогнозе социально-экономического развития, согласно которому российская экономика в 2027 году вырастет на 1,4%.

Ранее на заседании кабмина Мишустин сообщил, что ВВП России в 2027 году вырастет на 1,4%, а затем динамика планомерно ускорится – до 2,4% к 2029 году. Основным драйвером роста премьер назвал внутренний спрос. Такой прогноз заложен в базовый вариант социально-экономического развития, на котором строится проект федерального бюджета на 2027 год.

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