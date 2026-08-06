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В аэропорту Домодедово ввели ограничения – авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры приняты, поскольку введены ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта. В ведомстве подчеркнули, что это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Кроме того, в расписании рейсов возможны корректировки. Уточнить статус рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее во Внуково предупредили, что в расписании рейсов возможны корректировки из-за ограничения на прием и отправку воздушных судов, действующих в ряде аэропортов России. Пассажирам посоветовали проверять статус рейса на онлайн-табло, по телефону справочной аэропорта +7 (495) 937-55-55 и через чат-бот.

