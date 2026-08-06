Аэропорт Внуково предупредил о возможных изменениях в расписании

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В аэропорту Внуково возможны корректировки расписания авиарейсов, сообщила пресс-служба авиагавани.

Расписание изменено из-за ограничения на прием и отправку воздушных судов, действующие в ряде аэропортов России.

"По этой причине в Международном аэропорту Внуково командиры некоторых воздушных судов приняли решение отложить взлет, чтобы осуществить дозаправку для облета закрытых зон", – говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейса на онлайн-табло, по телефону справочной аэропорта +7 (495) 937-55-55 и через чат-бот. Кроме того, об изменениях информируют авиакомпании.

Московские аэропорты Домодедово и Внуково ранее вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Отмечалось, что данные меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов. Спустя некоторое время обе авиагавани вернулись к штатной работе.