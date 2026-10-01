Need To Know: в Мексике индейцы майя сожгли мужчину и женщину из-за колдовства

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Жители общины Лас-Таситас мексиканского штата Чьяпас обвинили женщину и мужчину в колдовстве, после чего сожгли их. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Need To Know.

Инцидент произошел 22 сентября в поселении, где проживает народ цельтали, который относится к группе народов майя. Погибший практиковал там народное целительство. Согласно одной из версий, на него напали люди, обратившиеся за помощью, но не получившие результата.

Соседи вывели мужчину и его подругу на центральную площадь, где в течение нескольких часов избивали. После этого их облили бензином и подожгли. При этом момент убийства был записан на камеру. Позже тела обнаружили у дороги под тканью.

Прокуратура Чьяпаса начала расследование, в котором участвует подразделение по делам коренных народов. Главы общины не захотели отдавать останки на экспертизу.

Ранее в Ингушетии трое мужчин убили 52-летнего жителя Сунжи, который, по их мнению, занимался колдовством. Один из злоумышленников считал, что погибший наслал на его брата порчу, после чего тот заболел.

При этом к убийству местные жители готовились заранее. Они арендовали автомобиль и подготовили тайник с оружием, после чего подъехали к дому потерпевшего и несколько раз выстрелили в него.

