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Первый снег в октябре ожидается в Екатеринбурге, Казани и Ульяновске. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, в Екатеринбурге он может выпасть 2–3 октября. В Казани и Ульяновске прогнозируется мокрый снег. Тем временем в Москве таких осадков пока не ожидается.

Ранее сообщалось, что климатическая зима может наступить в столице в этом году позже обычного. Причиной названо глобальное потепление.

При этом первые заморозки в Москве возможны в ночь на 4 октября. Температура в ночное время опустится до минус 3 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше 9–12 градусов.

