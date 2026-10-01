Октябрь в Москве ожидается теплее нормы и с дефицитом осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Средняя температура воздуха в Москве в октябре будет выше климатической нормы на 0,5–1,5 градуса, а осадков выпадет меньше обычного – 85–95% от нормы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Октябрь в Москве продолжит теплые и сухие тенденции сентября. <...> Самым теплым периодом месяца станет вторая пятидневка", – написал он.

Синоптик напомнил, что средняя температура воздуха в октябре в Москве составляет плюс 5,8 градуса. Также, как правило, в течение 20 дней фиксируются осадки. Первые заморозки обычно приходят 11 октября, а первый снег выпадает 18-го числа.

Тем не менее, согласно прогнозам, в этом году заморозки ожидают москвичей и жителей столичного региона уже в ночь на воскресенье, 4 октября. В условиях малооблачной антициклональной погоды температура в это время может опуститься до минус 3 градусов.

При этом в дневные часы столбики термометров покажут около 9–12 градусов выше нуля. На этом "старое" бабье лето подойдет к концу.