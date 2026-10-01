Владельцам дач напомнили о сроках уплаты имущественных налогов за 2025 год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владельцам дач до 1 декабря 2026 года необходимо уплатить имущественные налоги за 2025 год – земельный налог за участок и налог на имущество физических лиц за дом или постройки. Об этом в беседе с RT напомнил главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.

Он объяснил, что сумма налога формируется на основе кадастровой стоимости объектов и ставок, устанавливаемых местными органами власти в рамках Налогового кодекса. Налоговое уведомление от ФНС направляется в электронном виде: с 1 августа 2026 года оно автоматически появляется в личном кабинете пользователя на портале "Госуслуги" и в личном кабинете налогоплательщика.

Бумажное уведомление по почте, в свою очередь, будет приходить только тем, у кого нет доступа к этим сервисам. Уведомление считается доставленным на следующий день после его появления в личном кабинете, уточнил эксперт.

Поздняков напомнил, что льготы по налогу на имущество распространяются на следующие категории граждан:



пенсионеров и предпенсионеров;

инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и детей-инвалидов;

ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий;

Героев Советского Союза и Российской Федерации;

участников СВО и членов их семей;

других категорий, перечисленных в статье 407 Налогового кодекса.

Льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида по выбору налогоплательщика. Для хозпостройки федеральная льгота применяется, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров, здание расположено на участке для садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства и не используется в предпринимательской деятельности.

Для некоторых категорий, указанных в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса, предусмотрен налоговый вычет. Он составляет кадастровую стоимость 600 квадратных метров (или 6 соток) одного участка, который владелец может выбрать самостоятельно. Если площадь участка не превышает 6 соток, то налог на него не взимается. В случае, если площадь участка больше 6 соток, налог рассчитывается только на ту часть, которая превышает 600 квадратных метров.

Если участков несколько, вычет применяется только к одному из них. Для пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов и многодетных семей вычет, как правило, применяется автоматически на основании данных, имеющихся у ФНС. Если льгота не учтена, необходимо подать заявление в любой налоговый орган: лично, через МФЦ или личный кабинет налогоплательщика.

Уменьшить земельный налог можно, оспорив кадастровую стоимость участка, если она завышена. Для этого нужно обратиться в бюджетное учреждение субъекта России, проводящее кадастровую оценку, с заявлением и отчетом независимого оценщика о рыночной стоимости участка, заключил Поздняков.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что неправильно проведенная осенняя подготовка дачного участка к зиме, в том числе утилизация сухой травы, ботвы и спиленных веток, может повлечь штраф. По его словам, к утилизации нужно подходить осторожно – ветки и траву не стоит сжигать в общей куче посреди огорода.