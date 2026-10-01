До 13 градусов тепла ожидается в Москве 1 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве в четверг, 1 октября. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов. В Подмосковье – от 10 до 15 градусов.

Также в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 763 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что ночь на пятницу, 2 октября, в Москве может стать самой холодной с начала осени.

При этом минимальная температура воздуха ночью в среду, 30 сентября, составила 4,4 градуса. В Московской области в то же время зафиксировали заморозки на метеостанциях Ново-Иерусалим и Мелихово, там температура понижалась до минус 0,2 градуса.