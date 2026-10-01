Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР. Соответствующая телеграмма президента РФ размещена на сайте Кремля.

В послании глава государства отметил, что под руководством Си Цзиньпина Китай добивается больших успехов в социально-экономической и научно-технической сферах, вносит весомый вклад в решение региональных и глобальных вопросов.

Путин также указал на высокий уровень отношений России и КНР. Он напомнил, что у двух государств много совместных проектов. Кроме того, страны активно взаимодействуют для построения справедливого многополярного миропорядка.

Он также выразил уверенность, что предстоящая встреча с Си Цзиньпином на ноябрьском саммите АТЭС в Шэньчжэне будет результативной и укрепит всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие двух стран. В завершение Путин пожелал китайскому лидеру здоровья, благополучия и новых успехов, а народу КНР – счастья и процветания.

Ранее Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Вместе с тем стороны подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги и меморандум о сотрудничестве в сфере развития кадрового потенциала.

