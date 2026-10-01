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01 октября, 08:59

Политика

ВС РФ нанесли удары по объектам в Киеве, Одессе и порту Черноморск

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие минувшей ночью нанесли удары БПЛА по логистическим и коммуникационным центрам, а также морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

В Киеве уничтожен транспортно-логистический центр компании "Рента Логистик", где на складе был организован цех по выпуску безэкипажных катеров.

В Одессе и Одесской области удары пришлись по дата-центру HOSTING-UA, через который осуществлялась обработка разведывательной и другой служебной информации в интересах формирований ВСУ.

В порту Черноморск поражено морское судно типа "сухогруз" с военным имуществом и грузом двойного назначения для противника.

Ранее российские военные поразили коммуникационный центр в Киеве, объекты энергосистемы в Киевской области и инфраструктуру порта Измаил. Удары были нанесены высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности.

До этого Вооруженные силы России ударили по киевским центрам обработки данных – "Би-мобайл" и "Парковый". Первый передавал информацию, используемую противником, а второй – обрабатывал данные в государственных и коммерческих сервисах.

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