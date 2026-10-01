Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днем старшего поколения. Об этом столичный мэр написал в мессенджере MAX.

Он отметил, что этот праздник – еще одна возможность поблагодарить старшее поколение за любовь, заботу и доброту, а также за труд по воспитанию детей и внуков и огромный вклад в развитие столицы.

Собянин пожелал москвичам старшего возраста, их родным и близким бодрости духа, здоровья, благополучия и долгих лет счастливой жизни.

В Москве ко Дню старшего поколения подготовили масштабную программу. Праздничную акцию проведут свыше 140 центров московского долголетия. В ней смогут принять участие горожане всех возрастов.

Откроет праздник танцевальный флешмоб у арки главного входа ВДНХ, где примут участие свыше 200 горожан старшего поколения. Для гостей подготовили мастер-классы по дизайну, нейрографике, ароматерапии, вокалу, аэробике и гимнастике.