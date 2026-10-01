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01 октября, 09:52

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Глава РАН Красников: российское лазерное оружие показало высокую эффективность

Глава РАН заявил, что российское лазерное оружие показало высокую эффективность

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российское лазерное оружие продемонстрировало высокую эффективность, ученые активно участвуют в его совершенствовании. Об этом в интервью РИА Новости сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

По его словам, сейчас ведутся масштабные работы по увеличению мощности и дальности луча, а также по сокращению времени сопровождения лазером цели.

"Другая тема – средства поражения специальными методами, когда снаряд разлетается на мелкие высокоэнергетичные осколки и их облако поражает беспилотники противника", – добавил он.

Классические установки, включая не только "Панцири", но и другие российские комплексы, также совершенствуются. Ведущие ученые и институты страны активно работают над их улучшением.

Ранее в Ленинградской области прошли испытания новейшего боевого лазера, который предназначен для поражения БПЛА. Росгвардейцы вместе с представителями военно-промышленного комплекса применили мобильную лазерную установку на базе внедорожного автомобиля.

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