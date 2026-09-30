"Коммунальная" осень начнется в Москве во второй половине октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Коммунальная" осень в столице начнется во второй половине октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, на следующей неделе в Москву придут атлантические циклоны, которые принесут дожди, однако погода останется относительно теплой.

Синоптик отметил, что среднесуточная температура воздуха будет выше 8 градусов, что является пороговым значением для начала отопительного сезона. В связи с этим "коммунальная" осень, которая обычно наступает 6 октября, сместится на вторую половину октября, примерно на одну-две недели позже обычного.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что поэтапное включение отопления в Москве начнется уже 1 октября. Подача тепла займет несколько дней. В приоритетном порядке теплоснабжение будет обеспечено на объектах социальной инфраструктуры, а затем в жилых домах.

При этом ночь на 30 сентября стала самой холодной с начала осени в Московском регионе. Самая низкая температура была зафиксирована в Черустях – минус 0,9 градуса. При этом в ночь на 1 октября заморозков в регионе не ожидается.