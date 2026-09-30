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30 сентября, 09:45

Общество

Суд взыскал 3 млн рублей с детской больницы Камчатки за смерть ребенка от лейкоза

Фото: depositphotos/YGphoto

Петропавловск-Камчатский городской суд частично удовлетворил иск отца ребенка, умершего после лечения в краевой детской больнице. С медучреждения взыскано 3 миллиона рублей компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе инстанции.

Таким образом, требования истца к ГБУЗ "Камчатская краевая детская больница" были удовлетворены. Пятилетнему сыну мужчины в январе 2019 года поставили диагноз "лейкоз". Ребенок лечился в краевой детской больнице три месяца. Лечащий врач исполняла обязанности ненадлежащим образом: в момент критического ухудшения состояния она не провела необходимую заместительную терапию.

Это привело к прогрессированию геморрагического синдрома и смерти мальчика. Врача признали виновной по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В ходе следствия выяснилось, что учреждение в принципе не могло лечить детей с онкологическими заболеваниями. Не было ни оборудования, ни специалистов нужного профиля. Помощь оказывали врачи без подготовки по детской онкологии, отсутствовали условия для иммунокомпрометированных пациентов и дневной стационар.

Проверки выявили нарушения качества медпомощи – несвоевременность, неверный выбор диагностики и лечения.

Истец изначально просил взыскать 5 миллионов рублей. Представитель ответчика признал дефекты оказания помощи, но счел запрашиваемую сумму чрезмерной и напомнил, что матери погибшего ребенка суд уже присудил 3 миллиона рублей. В итоге суд взыскал с больницы 3 миллиона рублей. Решение может быть обжаловано.

Ранее уголовные дела возбудили после того, как в больнице Нижнего Тагила умерли двое детей – полуторагодовалый ребенок и 12-летний мальчик. Младенца госпитализировали в феврале, но экстренные меры не были приняты, из-за чего ребенок скончался. 12-летний мальчик умер в той же больнице на следующий день. Следствие проверяет версию о том, что обоим детям могла быть оказана ненадлежащая медицинская помощь.

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