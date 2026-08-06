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06 августа, 16:54

Происшествия

В Башкирии возбудили уголовное дело из-за аборта, проведенного на 6 месяце беременности

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью беременной пациентке в больнице Белорецка, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

Пострадавшая девушка по имени Лилия рассказала Baza, что долго пыталась зачать ребенка с помощью ЭКО. Она была беременна девочкой и вместе с мужем покупала вещи для ребенка, однако врачи сообщили об угрозе преждевременных родов.

По словам девушки, персонал больницы допустил ряд ошибок – ей сделали аборт вместо того, чтобы сохранить беременность. При этом в документах указали, что ребенок умер в утробе, хотя Лилия утверждает, что чувствовала шевеления. После этого ей дважды провели чистку матки.

Через неделю Лилию в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Уфу, где обнаружили, что внутри осталась часть плаценты. Медики провели очередную чистку и сообщили, что больше она не сможет родить самостоятельно.

Супруги решили добиваться справедливости через суд только через год и обратились к юристу. Была назначена медицинская экспертиза, однако больница оспаривает ее проведение.

В СК подтвердили, что в 2025 году жительница Сибая на шестом месяце беременности обратилась в больницу Белорецка, где ей оказали ненадлежащую медицинскую помощь. Это повлекло тяжкий вред здоровью женщины.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Ранее в городскую больницу Железноводска Ставропольского края поступила беременная, которая из-за возможных осложнений находилась в зоне риска. При этом заведующая не организовала ее перевод в специализированное учреждение, где могли оказать необходимую помощь. В результате женщина и ее ребенок погибли в ходе операции. Заведующая задержана.

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