Пермяк пойдет под суд за убийство беременной подруги, тело которой спрятал на свалке

Фото: МАХ/"Следком Прикамья"

В Пермском крае перед судом предстанет 40-летний мужчина, убивший свою 22-летнюю беременную подругу, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Установлено, что 6 апреля 2026 года житель Верещагина находился в своей машине, когда девушка сказала ему о своей беременности, а также добавила, что расскажет об этом его супруге. Мужчина задушил ее, после чего попытался спрятать ее тело на свалке.

Через несколько дней после совершения преступления личность фигуранта дела была установлена, его задержали. Место происшествия осмотрел следователь СК России, был проведен ряд экспертиз – генетические, биологические и судебно-медицинские.

Мужчина обвиняется по статье "Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности". В настоящий момент расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Приморском крае 15-летний подросток поссорился со своей 16-летней возлюбленной и задушил ее. Позже он спрятал ее тело и сказал знакомым, что нашел ее возле гаражей без сознания. Первоначальный осмотр не выявил признаков насильственной смерти, однако экспертиза показала, что девушка умерла из-за механической асфиксии. В итоге под давлением подросток признался в содеянном.

