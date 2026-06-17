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17 июня, 13:29

Происшествия

В Приморском крае подросток задушил девушку и попытался спрятать тело

Фото: primorsky.sledcom.ru

15-летний подросток задушил 16-летнюю девушку в селе Углекаменск города Партизанска Приморского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии ведомства, 11 июня подозреваемый поругался со своей возлюбленной. В какой-то момент он сдавил руками ее шею, лишив возможности дышать. После этого он попытался скрыть следы преступления: спрятал тело и заявил знакомым, что случайно обнаружил девушку без сознания в районе гаражей по улице Советской.

Во время первоначального осмотра было установлено, что внешних признаков насильственной смерти на теле не имелось, но судебно-медицинское исследование показало, что смерть произошла из-за механической асфиксии. Под давлением доказательств подросток признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". С молодым человеком провели проверку показаний на месте, он детально воспроизвел механизм совершенных действий. В настоящий момент фигурант взят под стражу, а по уголовному делу проводятся необходимые действия, с помощью которых будут установлены все обстоятельства случившегося.

Ранее тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружили на чердаке в поселке Врангеле Приморского края. Позже правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, выяснилось, что ему также 12 лет.

При этом правоохранители отметили, что из-за возраста его не смогут привлечь к уголовной ответственности. Тем не менее ребенка после проведения экспертизы могут отправить в центр временной изоляции для несовершеннолетних – специалисты должны установить, осознавал ли школьник свои действия.

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