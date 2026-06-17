Подозреваемого в убийстве девочки в Приморье школьника могут отправить на лечение

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Школьника, задержанного по подозрению в убийстве девочки в поселке Врангель в Приморье, не смогут привлечь к уголовной ответственности из-за возраста. Однако, если у подростка обнаружат психиатрическое заболевание, то его могут направить на лечение, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Известно, что подозреваемому 12 лет.

"В таком возрасте он не может быть привлечен к уголовной ответственности. По некоторым преступлениям, в том числе и за убийство, человек привлекается к ответственности с 14 лет. Дети (до 14 лет. – Прим. ред.), которые совершают такие серьезные преступления, изолируются от общества", – заявил собеседник агентства.

По его словам, мальчика могут отправить в центр временной изоляции для несовершеннолетних после проведения экспертизы. Специалисты должны выяснить, осознавал ли школьник свои действия, мог ли ими руководить.

16 июня стало известно, что тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти нашли на чердаке дома в поселке Врангель Приморского края. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве мальчика. По данным СМИ, между подростками мог произойти конфликт. Следственные органы завели уголовное дело о халатности.