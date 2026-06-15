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15 июня, 12:53

Происшествия

В Башкирии арестован подозреваемый в убийстве подростка из-за пакета продуктов

Фото: МАХ/"Прокуратура Республики Башкортостан"

Суд в Башкирии отправил в СИЗО до 12 августа 21-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве подростка из-за пакета с продуктами. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 12 июня на улице Нефтяников в селе Кандры. 21-летний местный житель напал на 14-летнего юношу, пытаясь забрать у него пакет с продуктами. Он несколько раз ударил подростка ножом, после чего скрылся с пакетом.

В результате подросток скончался недалеко от места происшествия. Злоумышленника оперативно задержали в Туймазинском районе.

Ранее был задержан подозреваемый в убийстве на юго-востоке столицы. По версии следствия, ночью 15 июня вблизи улицы Ташкентской фигурант нанес не менее одного раза ранил ножом своего знакомого. Потерпевший скончался на месте.

Прибывшие на место сотрудники обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемого установили и задержали. Им оказался ранее судимый местный житель 1960 года рождения. Предварительно, причиной послужил бытовой конфликт. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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