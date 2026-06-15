На юго-востоке Москвы задержан подозреваемый в убийстве знакомого

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве на юго-востоке столицы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, сообщает столичный СК в МАХ.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 15 июня вблизи улицы Ташкентской. Фигурант нанес не менее одного удара ножом своему знакомому. Потерпевший скончался на месте. Прибывшие на место сотрудники обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Подозреваемого установили и задержали в кратчайшие сроки. Им, как сообщает полиция, оказался ранее судимый местный житель 1960 года рождения. Предварительно, причиной послужил бытовой конфликт. При обыске по месту жительства задержанного следователи изъяли орудие преступления и назначили ряд экспертиз, включая молекулярно-генетическую и дактилоскопическую.

Ранее на юго-западе Москвы был задержан мужчина, который в ходе пьяной ссоры убил ножом знакомого. Фигурант на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте от полученных ран.