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05 августа, 07:46

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Сезон винограда нового урожая начался на московских ярмарках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Сезон винограда нового урожая стартовал на столичных ярмарках. Его привозят из Дагестана, Крыма, Краснодарского края, Ростовской, Тамбовской, Калужской, Липецкой, Орловской и Воронежской областей, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Посетители могут найти на прилавках светлый, темный и красный кишмиш, розовые "дамские пальчики", а также сорта "лучистый", "белый мускат" и "черный крымский". Их различают цвет, размер, вкус, косточки и толщина кожицы.

Например, фермер из Ростовской области Александр Балашов привез виноград "лучистый". Его продукция представлена на ярмарке на Мосфильмовской улице. В этом сорту нет косточек.

Виноград из села Касумкент в Дагестане привозит Зиедулло Сангинов, который является участником ярмарки на проспекте Маршала Жукова.

"Один из главных признаков свежести – состояние веточки. Если она зеленая и упругая, виноград собрали недавно, а сухая показывает, что гроздь уже некоторое время хранилась", – отметил он.

Виноград из Тамбовской области можно приобрести на столичной ярмарке у станции метро "Алма-Атинская". Его привозит Алексей Барсуков. Он продает зеленый кишмиш и сорт "черный крымский".

"Предпочтения у всех разные: часто покупатели выбирают сладкий зеленый кишмиш, а мне больше нравится темный виноград с кислинкой. Свежие ягоды можно есть просто так, а еще вкусными из них получаются варенье, компоты и морсы", – добавил фермер.

Ранее в первые выходные августа на прилавках московских ярмарок и в магазинах появились арбузы. В столице уже открыто 145 сезонных бахчевых развалов, которые проработают до начала октября. Приобрести арбузы также можно на ярмарках, рынках и в магазинах.

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