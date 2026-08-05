Три мирных жителя ранены из-за атак БПЛА в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В результате ночных атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали три мирных жителя. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

В селе Смородино Грайворонского округа с дрона было сброшено взрывное устройство на частный дом. Двое пострадавших госпитализированы в Грайворонскую центральную районную больницу.

В городе Шебекино FPV-дрон атаковал автомобиль. Женщина получила тяжелые ранения. Ей провели травматическую ампутацию голени.

Ранее в Тульской области в результате атаки БПЛА были зафиксированы повреждения жилых домов и промышленных объектов. Кроме того, дрон упал на территорию сортировочного центра Wildberries. В результате чего один человек пострадал.