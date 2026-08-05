Теннисист Рублев проиграл 281-й ракетке мира на "Мастерсе"

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Россиянин Андрей Рублев проиграл китайцу Шану Цзюньчэну в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Монреале.

Игра завершилась со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5). Китайский спортсмен выступал по защищенному рейтингу. Рублев был посеян под 10-м номером.

В третьем круге Цзюньчэн выйдет против итальянца Лучано Дардери.

Рублев занимает 16-е место в рейтинге ATP, а Цзюньчэн располагается на 281-й позиции.

Ранее россиянин Даниил Медведев поднялся с седьмого на шестое место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Карен Хачанов потерял 13 позиций и теперь занимает 39-е место, а Роман Сафиуллин, опустившийся на 10 строчек, располагается на 102-м месте.

Лидером рейтинга вновь стал итальянец Янник Синнер. На втором месте находится испанец Карлос Алькарас.

