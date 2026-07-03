Теннисист Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона

Фото: ТАСС/АР/Kirsty Wigglesworth

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона, так как проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в матче третьего круга состязания.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу Штруффа. Теперь немец сыграет с победителем матча между американцем Томи Полом и поляком Хубертом Хуркачем.

В это же время в четвертый круг смог пробиться россиянин Роман Сафиуллин. Также 4 июля за выход в следующую стадию Уимблдона поборется еще один представитель РФ Карен Хачанов.

Медведев занимает 9-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2021 году в составе российской сборной выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь в 2021 году. В 2022 году 16 недель был первой ракеткой мира.

Штруфф же располагается на 74-й позиции рейтинга АТР. Он в четвертый раз вышел в четвертый круг на турнире Большого шлема. До этого Штруфф четыре раза проигрывал в третьем круге Уимблдона.

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