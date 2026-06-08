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08 июня, 22:01

Спорт

Медведев поздравил Мирру Андрееву с победой на "Ролан Гаррос"

Фото: ТАСС/EPA/AVIER GALIANA

Российский теннисист Даниил Медведев поздравил Мирру Андрееву с завоеванием дебютного титула «"Большого шлема". Его поздравление телеграм-канал "Больше!".

"Привет, Мирра! Поздравляю тебя с твоим первым "Шлемом", это только начало! Полуфинал и финал были просто загляденьем", – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что Андреева не оставила соперницам ни единого шанса, и коротко резюмировал: "Ты крутая".

Теннисистка одержала победу в финале Roland Garros 6 июня, обыграв польку Майю Хвалиньскую в двух сетах (6:3, 6:2). Первая ракетка России призналась, что до сих пор не до конца осознала масштаб своего успеха, и предположила, что все ощущения улягутся в ближайшие день-два.

Спортсменка также отметила мощную поддержку зрителей по ходу турнира и подчеркнула, что продолжает находиться в контакте со своим детским тренером Кириллом Крюковым, который помогает ей и в профессиональной карьере.

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