Мирра Андреева призналась, что не до конца осознала победу на Roland Garros

Фото: ТАСС/АР/Aurelien Morissard

Теннисистка Мирра Андреева призналась, что до сих пор не осознала масштаб своей победы на Roland Garros. Об этом первая ракетка России поделилась с ИС "Вести" спустя сутки после финала.

"Просто очень приятно выиграть такой крупный титул. Не до конца еще совсем поняла, что случилось. Вчера был такой очень длинный день, долгий, очень много всего происходило. И сегодня тоже", – сказала теннисистка.

Она добавила, что, вероятно, все ощущения улягутся в ближайшие день-два. Андреева также отметила, что по ходу турнира чувствовала мощную поддержку зрителей.

"Я люблю, когда за меня болеют люди, когда меня поддерживают, когда выкрикивают мое имя", – рассказала она.

Кроме того, спортсменка подчеркнула, что до сих пор находится в контакте со своим детским тренером Кириллом Крюковым, который продолжает помогать ей и в профессиональной карьере.

О победе Андреевой в финале Roland Garros стало известно 6 июня. Теннисистка обыграла польку Майю Хвалиньскую в двух сетах – 6:3, 6:2, затратив на победу 1 час 21 минуту.

Ранее ее лучшим достижением был полуфинал "Ролан Гаррос" в 2024 году. В полуфинальном матче на турнире этого года она одержала победу над украинкой Мартой Костюк. Игра завершилась со счетом 6:1, 6:3.

