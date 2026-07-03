В Турции в ДТП с автобусом пострадали 40 человек

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40 человек пострадали в ДТП с автобусом, который следовал из Стамбула в Ирак, сообщает DHA.

ДТП произошло примерно в 17:00 по местному времени (совпадает с московским) в районе города Аксарай на трассе Анкара – Нигде.

Предварительно, водитель потерял управление, из-за чего автобус съехал с трассы и перевернулся. В итоге были госпитализированы 37 пассажиров и два водителя, а также гид. Их доставили в больницы Аксарая.

Ранее на 1-м километре трассы Орехово-Зуево – Демихово произошло ДТП с участием легковых автомобилей Renault и Geely. По данным оперативных служб, в результате инцидента скончались два человека – водитель и пассажир Renault.

