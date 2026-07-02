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02 июля, 09:14

Происшествия

ДТП с участием 4 автомобилей произошло на Тульской транзитной эстакаде

Фото: depositphotos/svedoliver

На Тульской транзитной эстакаде произошло ДТП с участием 4 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте аварии работают городские оперативные службы. Уточняются все обстоятельства случившегося, а также информация о пострадавших.

"Движение в районе ДТП затруднено на 4 километра и осуществляется по 1 полосе из 3. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – указали в департаменте.

Ранее ДТП произошло на 1-м километре автодороги Орехово-Зуево – Демихово. Там столкнулись 2 легковых автомобиля Renault и Geely. В результате случившегося погибли 2 человека – водитель и пассажир Renault.

Три человека пострадали в аварии на МКАД

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