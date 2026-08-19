Мошенники перед 1 сентября создают онлайн-магазины с товарами для школы

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Перед началом учебного года в России активизировались мошенники. Злоумышленники создают поддельные интернет-магазины с канцтоварами, формой и гаджетами по заниженным ценам, рассказал в интервью РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.

После того как покупатель вводит данные карты и коды подтверждения на фальшивой странице оплаты, эта информация попадает в руки аферистов.

Кроме того, преступники звонят родителям и детям под видом администрации школы, приемной комиссии или классного руководителя. Они пытаются выманить код из СМС, убеждают подтвердить данные на стороннем сайте или перейти по вредоносной ссылке.

Эксперт предупредил, что зачастую такой звонок часто становится лишь началом. В дальнейшем ребенка могут запугать тем, что из-за его действий у родителей возникли проблемы с деньгами или законом, и заставить выполнять инструкции злоумышленников.

Цель большинства подобных атак – заставить человека действовать быстро, не давая времени на проверку информации. Если собеседник торопит, требует срочности, настаивает на тайне разговора или угрожает, это серьезный повод насторожиться.

Для защиты Лунев посоветовал завести несколько цифровых привычек: использовать уникальные пароли для разных сервисов, удалять неиспользуемые аккаунты и ограничивать объем личной информации в соцсетях и мессенджерах. Он подчеркнул, что технологии помогают распознавать многие схемы обмана, но главную роль в защите играет внимательность самого пользователя и его способность критически оценивать ситуацию.

Ранее в Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с вредоносными видеофайлами. Злоумышленники присылают россиянам в мессенджерах сообщения якобы от знакомых с просьбой как можно скорее посмотреть видео. Если открыть файл, аферисты могут получить доступ к онлайн-банку и электронным кошелькам пользователя.